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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Синхронное плавание. Чемпионат Европы-2026. Плеханова и Трофимов поборются за медали в личных видах, сборная России с Дорошко выступит в командном турнире

3 августа на чемпионате Европы в Париже российские синхронисты поборются за медали в трех видах программы.

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