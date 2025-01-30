В Вашингтоне пассажирский самолет столкнулся с вертолетом и упал в реку

Пожарная служба США: самолет столкнулся с вертолетом и упал в реку в Вашингтоне Легкий самолет упал в реку Потомак возле аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, столкнувшись с вертолетом, сообщила пресс-служба пожарной службы города в социальной сети X.