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Россия стала самой «мандариновой» страной в мире

Россия стала самой «мандариновой» страной в мире

На долю России пришлось 406 000 тонн фрукта.Наибольший объем импорта мандаринов в январе-сентябре 2023 года пришелся на Россию — более 20% мирового импорта этого цитрусового фрукта, или 406 000 тонн, подсчитало РИА Новости на основе открытых данных и данных, предоставленных «Руспродсоюзом».

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