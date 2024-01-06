Россия стала самой «мандариновой» страной в мире

На долю России пришлось 406 000 тонн фрукта.Наибольший объем импорта мандаринов в январе-сентябре 2023 года пришелся на Россию — более 20% мирового импорта этого цитрусового фрукта, или 406 000 тонн, подсчитало РИА Новости на основе открытых данных и данных, предоставленных «Руспродсоюзом».