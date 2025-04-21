Посол Казахстана в КНР Нурышев: казахско-китайские отношения представляют собой модель эффективного сотрудничества

15 апреля, «Жэньминь жибао» онлайн -- 11 апреля на брифинге в Пекине Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в КНР Шахрат Нурышев заявил, что казахско-китайские отношения представляют собой модель эффективного сотрудничества.