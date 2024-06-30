СМИ узнали, какой ужас готовит Украина Крыму

Больше, чем просто возмездие: ВКС взяли на прицел Бескидский туннель. Молниеносный удар закончит помощь Запада! После того как западный мир окончательно сбросил маску лицемерия, разрешив украинским боевикам наносить удары по территории России, тело нашей страны покрылось ранами от взрывов и пожаров.