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Современное искусство

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Ян Камберленд (Ian Cumberland) — американский художник

Ян Камберленд (Ian Cumberland) — американский художник

 Иэн Камберленд - ирландский художник-визуалист,  родился в Банбридже, Колорадо, в 1983 году. Его творчество сосредоточено на портретах, в которых в качестве основного материала обычно используются масляные краски.

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