Дом у озера: Remedy Entertainment выпустит второе сюжетное дополнение для Alan Wake 2 в окт...

Дом у озера: Remedy Entertainment выпустит второе сюжетное дополнение для Alan Wake 2 в октябреRemedy Entertainment подтвердила, что The Lake House, второе и финальное сюжетное дополнение для Alan Wake 2, выйдет где-то в октябре.
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