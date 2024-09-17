Врачи назвали тревожное последствие распространения супербактерий

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ведущие врачи мира пришли к выводу, что порожденные неуязвимыми для действия антибиотиков бактериями инфекции способны унести свыше 39 миллионов жизней к 2050 году.
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