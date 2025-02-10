Вафин: «С момента запуска программы маткапитала он вырос более чем в три раза»

Более 40 социальных пособий и выплат в России в феврале проиндексировали в очередной раз. О самых популярных из них – маткапитале, ЕДВ, пособии по беременности и родам, а также по уходу за ребенком в интервью «Татар-информу» рассказал управляющий Отделением Социального фонда России по Татарстану Эдуард Вафин.