Оглоблина призвала усилить контроль над недобросовестными фермерами

На полку с качественными фермерскими продуктами в магазинах попадает фальсификат. Зампред Комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина считает, что допускать этого нельзя — об этом она рассказала в пресс-центре «Парламентской газеты» 19 октября.
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