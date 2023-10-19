Оглоблина призвала усилить контроль над недобросовестными фермерами

На полку с качественными фермерскими продуктами в магазинах попадает фальсификат. Зампред Комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина считает, что допускать этого нельзя — об этом она рассказала в пресс-центре «Парламентской газеты» 19 октября.