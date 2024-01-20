Экс-теннисист Ольховский: Медведеву нужно делать меньше невынужденных ошибок

Знаменитый отечественный теннисист Андрей Ольховский, выигравший во время карьеры два турнира АТР в одиночном разряде, бывший шестой ракеткой мира и полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии в парном, в комментарии для "Газеты.
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