Экс-теннисист Ольховский: Медведеву нужно делать меньше невынужденных ошибок

Знаменитый отечественный теннисист Андрей Ольховский, выигравший во время карьеры два турнира АТР в одиночном разряде, бывший шестой ракеткой мира и полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии в парном, в комментарии для "Газеты.