Суперсовременные полигоны в Крыму! Или все о борьбе с отходами 

Строительство экотехнопарков по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов в Крыму позволит сократить количество полигонов с восьми до двух и освободить площади под строительство объектов, значимых для дальнейшего экономического развития региона.
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