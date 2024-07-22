На Исети задержали гидроциклиста без прав

Уральская транспортная прокуратура продолжает рейды по реке Исеть в Екатеринбурге. В минувшие выходные инспекторы ГИМС вместе с представителями надзорного органа поймали горожанина, который катался на незарегистрированном гидроцикле.
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