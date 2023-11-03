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Не только о футболе

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Пояснения МОК по отстранению России, поражение СКА и бушующий Ротенберг, победы «Динамо» и ЦСКА, «Реал» продлил Родриго, Головин – лучший в «Монако» и другие новости

Пояснения МОК по отстранению России, поражение СКА и бушующий Ротенберг, победы «Динамо» и ЦСКА, «Реал» продлил Родриго, Головин – лучший в «Монако» и другие новости

1. Международный олимпийский комитет объяснил, что разница между отстранением России и ситуацией в Израиле и Палестине связана с нарушением олимпийского перемирия.

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Комментарии
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Лена Мисько
78 лет… Пора и честь знать
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1 д.
Лена Мисько
Сборная России сыграет с Кубой в Волгограде 20 ноября Это колоритно! Последний раз с Кубой, если не ошибаюсь, наша сборная встречалась на Олимпиаде в Москве в 1980-м и выиграла 8:0. На фото - Юрий Гаврилов, Олег Романцев и Владимир Бессонов. Все забили в той игре по голу. Снимок замечательный, конечно. Вот Гаврилов с мячом (не знаешь, что делать с мячом - отдай Гаврилову), Романцев со своей улыбкой-ухмылкой, Бессонов, который готов идти на соперника, как с гранатой под танк... Сказать бы тогда футболистам советской сборной с этого фото, при каких обстоятельствах состоится следующий матч с Кубой, покрутили бы пальцем у виска. Вспомнилась классика от &quot;Чайфа&quot;: На детском рисунке домик с трубой. Фидель Михаилу машет рукой... Дальше вы помните.
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1 д.
Лена Мисько
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1 д.

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