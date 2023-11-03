Пояснения МОК по отстранению России, поражение СКА и бушующий Ротенберг, победы «Динамо» и ЦСКА, «Реал» продлил Родриго, Головин – лучший в «Монако» и другие новости

Лена Мисько

Сборная России сыграет с Кубой в Волгограде 20 ноября Это колоритно! Последний раз с Кубой, если не ошибаюсь, наша сборная встречалась на Олимпиаде в Москве в 1980-м и выиграла 8:0. На фото - Юрий Гаврилов, Олег Романцев и Владимир Бессонов. Все забили в той игре по голу. Снимок замечательный, конечно. Вот Гаврилов с мячом (не знаешь, что делать с мячом - отдай Гаврилову), Романцев со своей улыбкой-ухмылкой, Бессонов, который готов идти на соперника, как с гранатой под танк... Сказать бы тогда футболистам советской сборной с этого фото, при каких обстоятельствах состоится следующий матч с Кубой, покрутили бы пальцем у виска. Вспомнилась классика от "Чайфа": На детском рисунке домик с трубой. Фидель Михаилу машет рукой... Дальше вы помните.