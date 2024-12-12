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Я РАБОТАЮ В БАНКОМАТЕ

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Почему банк требует доступ к Госуслугам и стоит ли его давать

«По​ закону 115-ФЗ мы​ обязаны регулярно обновлять данные о​ наших клиентах. Чтобы не​ тревожить вас звонками и​ не​ просить прислать данные нового паспорта, прав или других документов​ — дайте согласие на​ получение ваших данных из​ профиля Госуслуг.

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