В Мексике разгорается скандал по поводу выступления менеджера Банка Мексики

Выступление менеджера по денежно-кредитной политике Банка Мексики Карлоса Сантьяго Баздреша Барке стало примером сохраняющегося местами в Мексике низкопоклонства перед Западом, 15 декабря пишет газета La Jornada.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии