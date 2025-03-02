У кроссоверов Haval новый интерьер: салон нового Haval F8 показали на фото

Haval опубликовала изображения салона кроссовера Xiaolong MAX второго поколения (он же Haval F8). Эти картинки демонстрируют новый подход к проектированию внутреннего пространства — не исключено, что в будущем нечто подобное увидим и в других моделях Haval.
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