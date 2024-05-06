В Калужской области собираются потратить более 78 млн рублей на

В Калужской области собираются потратить 78 миллионов 338 тысяч рублей на обслуживание Региональной медицинской информационной системыВ Калужской области собираются потратить 78 миллионов 338 тысяч рублей на обслуживание Региональной медицинской информационной системы.
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