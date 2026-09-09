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Как ухаживать за кожей после аппаратных процедур: что можно и нельзя делать

Как ухаживать за кожей после аппаратных процедур: что можно и нельзя делать

Врач-косметолог объясняет, что действительно нельзя делать в первые дни и когда можно вернуться к привычному уходу Аппаратные процедуры помогают работать с пигментацией, сосудистыми изменениями, морщинами, рубцами и снижением плотности кожи.

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