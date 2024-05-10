«Взяли упорством»: как российские бойцы освобождали Очеретино в ДНР

Населенный пункт Очеретино в ДНР был освобожден от ВСУ благодаря силам ВС РФ. Как это происходило — рассказал военнослужащий мотострелкового соединения группировки войск «Центр», начальник штаба батальона с позывным «Эдельвейс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии