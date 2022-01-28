Экс-сенатор США: У Байдена самый худший рейтинг из всех президентов

Бывший сенатор от Республиканской партии США, помогавший экс-президенту Дональду Трампу оспорить результаты выборов в 2020 году, Брюс Маркс, объяснил в интервью РЕН ТВ, почему рейтинг текущего американского президента Джо Байдена рекордно упал.