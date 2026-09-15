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Газета.ру

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Лавров не сомневается, что на Украине дело дойдет до мобилизации женщин

Лавров не сомневается, что на Украине дело дойдет до мобилизации женщин

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров не сомневается, что на Украине может дойти дело до мобилизации женщин.

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