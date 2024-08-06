Хирург вынес вердикт певице Глюкозе

Хирург рассказал, что сделала с собой певица Глюкоза. Наталья Ионова, известная как Глюк’оZа, на прошлой неделе сделала единственное заявление о своей текущей деятельности после недавнего неудачного выступления.
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