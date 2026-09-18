19 сентября: какой сегодня день

19 сентября в России отмечают День оружейника. Это профессиональный праздник всех работников предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Верховный суд пос...
- Внезапно выбежал ...
- ДВ В Евпатории пойма...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым