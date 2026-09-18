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Крымская газета

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19 сентября: какой сегодня день

19 сентября: какой сегодня день

19 сентября в России отмечают День оружейника. Это профессиональный праздник всех работников предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия.

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