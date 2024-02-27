WP: лидер ХАМАС окружил себя "живым щитом" из израильских заложников

YouTube Лидер радикального палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар засел в сети тоннелей в секторе Газа, окружив себя "живым щитом" из израильских заложников, пишет The Washington Post со ссылкой на американские и израильские источники.
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