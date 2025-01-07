На Сахалине произошла крупная коммунальная авария

В Южно-Сахалинске из-за порыва теплотрассы без отопления остались жильцы около 50 домов. Губернатор региона Валерий Лимаренко сообщил, что восстановительные работы ведутся без перерыва до полной стабилизации ситуации.
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