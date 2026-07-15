В 13 регионах России улучшилась ситуация с бензином на АЗС

Бензиновый вопрос в России, кажется, начал отпускать горло. Если вы помните истерику конца лета, когда цены на топливо взлетали, а на АЗС выстраивались километровые очереди, то сегодняшние новости выглядят как глоток свежего воздуха.
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