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SPLETNIK

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Виктория Толстоганова показала редкий снимок с тремя своими детьми

Виктория Толстоганова показала редкий снимок с тремя своими детьми

Виктория Толстоганова показала редкий снимок со всеми тремя своими детьми.54-летняя актриса запечатлела 18-летнего Фёдора, 11-летнего Ивана и их 20-летнюю сестру Варвару во время прогулки по улицам греческого острова Корфу, где сейчас отдыхает семья.

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