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Журнал о бизнесе и инвестициях

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В ВТБ назвали прогнозы Банка России по ставке «ложным другом аналитика»

В ВТБ назвали прогнозы Банка России по ставке «ложным другом аналитика»

Банк России — один из самых непредсказуемых мировых регуляторов в части денежно-кредитной политики, а прогнозные диапазоны по ставке, которые публикует ЦБ, превратились в «ложного друга аналитика», считает первый зампредправления ВТБ Дмитрий Пьянов.

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