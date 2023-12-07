В ВТБ назвали прогнозы Банка России по ставке «ложным другом аналитика»

Банк России — один из самых непредсказуемых мировых регуляторов в части денежно-кредитной политики, а прогнозные диапазоны по ставке, которые публикует ЦБ, превратились в «ложного друга аналитика», считает первый зампредправления ВТБ Дмитрий Пьянов.