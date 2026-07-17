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Анкоридж не лечится. Трамп — лекарство от вредных иллюзий

Анкоридж не лечится. Трамп — лекарство от вредных иллюзий

Телеобращение Дональда Трампа стало не столько заранее распиаренным «важным посланием нации», сколько демонстрацией того, насколько быстро американский политик усваивает методы, которые ещё недавно объявлял оружием своих врагов.

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