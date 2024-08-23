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Политика как она есть

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Кеннеди-младший присоединился к митингу Трампа в Аризоне

Кеннеди-младший присоединился к митингу Трампа в Аризоне

Роберт Кеннеди — младший, ранее участвовавший в президентской гонке в качестве независимого кандидата, присоединился к предвыборному митингу кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в штате Аризона.

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