Антифашист
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Антифашист

115 подписчиков

В Турции готовили покушение на Эрдогана. Спецслужбы отчитались о заговоре

В Турции готовили покушение на Эрдогана. Спецслужбы отчитались о заговоре

Турецкое издание Türkiye со ссылкой на источники в органах безопасности сообщило, что организация FETÖ* планировала убийство президента Реджепа Тайипа Эрдогана, однако спецслужбы вовремя раскрыли подготовку и сорвали нападение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии