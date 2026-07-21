В Турции готовили покушение на Эрдогана. Спецслужбы отчитались о заговоре

Турецкое издание Türkiye со ссылкой на источники в органах безопасности сообщило, что организация FETÖ* планировала убийство президента Реджепа Тайипа Эрдогана, однако спецслужбы вовремя раскрыли подготовку и сорвали нападение.
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