«Операция Рединг-мост»: подготовлен план действий на случай смерти Кейт Миддлтон

Букингемский дворец подготовил план на случай смерти принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Об этом, ссылаясь на книгу королевского хроникера Бертрана Декерса «Кейт: тот самый день, когда…», пишет издание Figaro.
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