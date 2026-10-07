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Яксель Лендеборг записал на свой счет 17 очков и 9 подборов за 21,5 минуты в игре с «Лейкерс»

« Голден Стэйт » разгромил « Лейкерс », выставивших второй состав в матче «предсезонки» – 124:98. Новичок «Уорриорз» 11-й номер драфта Яксель Лендеборг стал самым результативным игроком встречи.

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