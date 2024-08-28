Движение вперед: Уже более 30-ти лет Китай показывает, что он может быть открыт странам мира и способен эффективно с ними сотрудничать

Одним из позитивных показателей этого стало неординарное для Китая да и всего мира событие – перевод книги генерального секретаря компартии КНР Си Цзиньпина «Об управлении государством» на многие языки и распространение ее в мире.
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