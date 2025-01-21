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Инаугурация Трампа. Краткое содержание.

Инаугурация Трампа. Краткое содержание.

Трамп поцеловал Меланию в шляпу. Ну и началось. Кучу старых пердунов посадили по две стороны трибуны, тех, кто за, справа, тех, кто против, слева.

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Комментарии
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Надежда Петракова
Ржач в голос)))))😂😅🙈🤪😀😆😁😁🙃
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13 час.
АндрейБорков
Зашибись! в США свой Горбачев нарисовался. Остается только пожелать ему успехов его ПЕРЕСТРОЙКЕ. Давай любезнейший, старайся изо всех сил, успехов тебе в твоем нелегком деле!!!
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3 час.

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