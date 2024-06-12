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Россия нанесла удар по американской рыбной промышленности

Россия нанесла удар по американской рыбной промышленности

  «Русские, по сути, признали, что они не просто воюют на Украине, они воюют с американской рыбной промышленностью» Именно в этом кроется причина разразившегося на Аляске кризиса в рыбной отрасли по мнению сенатора-республиканца от Аляски Дэна Салливана.

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