Bloomberg: три электростанции в ФРГ снизили мощность из-за обмеления Рейна

Три угольные электростанции в Германии снизили мощность из-за обмеления Рейна, пишет Bloomberg. «Энергетическая компания Steag GmbH предупредила о снижении выработки на одной из своих угольных электростанций, поскольку рекордно низкий уровень воды в Рейне ограничивает поставки топлива», — говорится в публикации.
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