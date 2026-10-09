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Bloomberg: три электростанции в ФРГ снизили мощность из-за обмеления Рейна

Bloomberg: три электростанции в ФРГ снизили мощность из-за обмеления Рейна

Три угольные электростанции в Германии снизили мощность из-за обмеления Рейна, пишет Bloomberg. «Энергетическая компания Steag GmbH предупредила о снижении выработки на одной из своих угольных электростанций, поскольку рекордно низкий уровень воды в Рейне ограничивает поставки топлива», — говорится в публикации.

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