В «Реал Сосьедаде» надеются, что Захарян выздоровеет к игре с «Атлетиком»

Пресс-служба испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» сообщила о состоянии здоровья российского игрока Арсена Захаряна, выразив надежду на его выздоровление к матчу с «Атлетиком», который пройдет 30 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии