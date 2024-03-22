Агент Князев похвалил КХЛ за революционные изменения формата Кубка Гагарина

Бывший нападающий московского "Спартака" Кирилл Князев в интервью Legalbet заявил, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) провела удачный эксперимент с внедрением перекрестного плей-офф в сезоне-2023/24.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии