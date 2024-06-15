Центробанк РФ обяжет НПФ выявлять конфликты интересов

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) с 1 января 2025 года должны будут выявлять конфликты интересов клиентов и управлять ими, с таким предложением выступил Центробанк РФ опубликовав соответствующее заявление 14 июня на своем сайте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии