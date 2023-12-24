Почему борщевик в Финляндии

Борщевик Сосновского — двулетнее травянистое растение, вид рода Heracleum семейства Зонтичные. Борщевик — многолетнее растение с толстым, мясистым, ребристым стеблем, высотой 1—2,5 м, в верхней части ветвистым.
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