Новокузнечанку отправили в колонию на 10 лет за попытку продать наркотики

В ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу 17 июня сообщили о вынесении приговора по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» 56-летней ранее судимой новокузнечанке.