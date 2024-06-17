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Новокузнечанку отправили в колонию на 10 лет за попытку продать наркотики

Новокузнечанку отправили в колонию на 10 лет за попытку продать наркотики

В ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу 17 июня сообщили о вынесении приговора по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» 56-летней ранее судимой новокузнечанке.

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