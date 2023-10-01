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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бабич – лучший игрок «Спартака» в сентябре. Защитник опередил Бонгонда, Промеса, Максименко и Селихова

Бабич – лучший игрок «Спартака» в сентябре. Защитник опередил Бонгонда, Промеса, Максименко и Селихова

27-летний сербский футболист провел в прошлом месяце 3 матча за «Спартак» и забил победный гол в игре с «Сочи» (1:0).

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