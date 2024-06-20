Запад в панике: чем союз России и КНДР угрожает США и их партнерам

Последние дни весь мир пристально следит за визитом президента РФ Федерации Владимира Путина в КНДР. Корея на протяжении всего своего существования является костью в горле у США и их партнеров, а их сотрудничество с Россией и вовсе вызывает у стран Запада тихий ужас.