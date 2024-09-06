Впереди – «чёрная зима»: украинский режим уже не в силах восстановить энергетику

Николай Большаков 5 сентября 2024 г. Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что Соединённые Штаты ответили на просьбу и согласились выделить 800 миллионов долларов для восстановления украинской энергетики, и это перемога.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии