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Русский Днепропетровск

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Впереди – «чёрная зима»: украинский режим уже не в силах восстановить энергетику

Николай Большаков 5 сентября 2024 г.   Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что Соединённые Штаты ответили на просьбу и согласились выделить 800 миллионов долларов для восстановления украинской энергетики, и это перемога.

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