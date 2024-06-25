Евгений Ломоносов: «Грамотно выстроенная работа является вопросом стратегической важности для нашей страны»

Заместитель председателя ДОСААФ России по Петербургу и Ленобласти, специально для «Петербургского дневника» Примечательно, что Международный Невский форум, несмотря на уже сформировавшийся весьма серьезный статус мероприятия, не перестает развиваться и приятно удивлять как постоянных, так и новых участников.
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