Калининский районный суд Новосибирска приговорил Кирилла Гапоненко к одному году и одному месяцу ограничения свободы за распространение с декабря 2023-го по март 2024 года вредоносных программ под видом игровых читов, с помощью которых он похищал криптовалюту и продавал доступ к чужим аккаунтам.