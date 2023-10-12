Аль Пачино и Нур Альфаллах опровергли расставание

Аль Пачино в фильме Манглхорн кадр из фильма Вопреки распространившейся информации, что 83-летняя звезда фильма «Крестный отец» и его 29-летняя возлюбленная Нур Альфаллах расстались, пару заметили возле отеля, откуда они, словно два голубка, вышли в прекрасном настроении.