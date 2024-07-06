Наши артиллеристы утюжат украинские укрепы и никакая техника им не помогает Юлия СоколоваНа Харьковском направлении оперативные действия российских войск приобретают новый артиллерийский ритм благодаря применению мощных 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б».
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